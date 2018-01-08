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16:57, 8 января 2018 5 045
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Рязанский торговый центр эвакуировали из-за пожара на парковке

Рязанский торговый центр эвакуировали из-за пожара на парковке

В понедельник, 8 января, в Рязани эвакуировали торгово-развлекательный центр «Малина». Инцидент произошел около 16:45.

Посетителей попросили покинуть здание, объявив по громкой связи о том, что на парковке произошло возгорание.

Позже в «Малине» прокомментировали эвакуацию людей.


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