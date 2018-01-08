Рязанский торговый центр эвакуировали из-за пожара на парковке

В понедельник, 8 января, в Рязани эвакуировали торгово-развлекательный центр «Малина». Инцидент произошел около 16:45.
Посетителей попросили покинуть здание, объявив по громкой связи о том, что на парковке произошло возгорание.
Позже в «Малине»
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 8 января, в Рязани эвакуировали торгово-развлекательный центр «Малина». Инцидент произошел около 16:45.
Посетителей попросили покинуть здание, объявив по громкой связи о том, что на парковке произошло возгорание.
Позже в «Малине»
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ «Малине» прокомментировали эвакуацию людей из-за пожара
|
cледующая новость →Скопинцы вызвали пожарных и спасли квартиру отсутствующего дома соседа
Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.