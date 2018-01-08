На гастрономическом фестивале в Рязани выбрали лучший пирожок. Фоторепортаж

В воскресенье, 7 января, на Почтовой прошел первый городской гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок». Свою продукцию на нем представили 12 предприятий и организаций областного центра, сообщили на
«Каждый желающий мог получить три жетона на бесплатную дегустацию и один для голосования. Лучшие пирожки, получившие первое, второе и третье место выбирались исключительно по итогам симпатии горожан», — отметили в администрации города.
По словам и.о. мэра Сергея Карабасова, подобные фестивали на улице Почтовой станут «доброй традицией» для Рязани. «Уже этим летом городская администрация планирует провести новый тематический конкурс „Рязанский пирог с грибами“», — рассказал Карабасов.
По результатам голосования победителем фестиваля стал пирожок кафе-клуба «Графин», на втором месте оказалась продукция ресторана «Римские каникулы», на третьем — МП «Детское питание».
Кроме того, члены специального жюри определили победителей в отдельных номинациях:
- «Лучшая сладкая начинка» — МП «Хлебозавод №3»;
- «Лучшая овощная начинка» — ИП Богданова Е.А.;
- «Лучшая оригинальная начинка» — супермаркет «Барс»;
- «Оригинальное оформление торгового места» — кафе-клуб «Графин»;
- «Рязанская изюминка» — ИП Маликова В.Т., ИП Терешина Ю.В., ООО «Лесок», ООО «Виктория», МП «Хлебозавод №1».
- Приз зрительских симпатий — Рязанская Епархия.