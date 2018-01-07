Видеорегистраторы и камеры в салонах сделают обязательными для рязанских маршруток. Проект постановления об ужесточении требований к коммерческим перевозчикам опубликовали на сайте мэрии.
В список вошли: обязательная установка автоматической системы оплаты (АСОП), видеорегистраторов дорожно-транспортной обстановки, камер в салонах машин, автоматических дверей для пассажиров и системы информирования пассажиров (автоматической или голосовой).
Вводятся требования и на топливо: для бензиновых и газовых силовых — не ниже Евро-5, для дизельных — не ниже Евро-4.
Все работы перевозчики обязаны выполнить за собственный счет.