Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:40, 6 января 2018 1 799
 0    0

Государство выделит еще 730 миллионов на рязанские дороги

Государство выделит еще 730 миллионов на рязанские дороги

Государство выделит еще 730 миллионов на рязанские дороги. Распоряжение Правительства России о распределении средств по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» разместили на его сайте.

В целом 34 региона получат 31,5 миллиардов рублей.

Согласно документу, средства пойдут на развитие транспортной инфраструктуры рязанской агломерации, в которую входит областной центр, Новомичуринск и пять районов — Рязанский, Рыбновский, Спасский, Пронский и часть Клепиковского.

В прошлом году на эту программу в Рязанской области потратили 1 млрд 260 млн рублей, из которых 625 млн рублей — средства федерального бюджета.

Ранее регион определился с дорожным фондом на 2018 год.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
9:40, 6 января 2018
Государство выделит еще 730 миллионов на рязанские дороги
13:12, 5 января 2018
В мэрии рассказали об уборке Рязани от выпавшего снега 1
11:56, 5 января 2018
Через годы, через расстояния. Сасовский вокзал открылся после 15 месяцев реконструкции 1
10:56, 1 января 2018
Жители Песочни остались без воды в праздник
13:28, 31 декабря 2017
В Песочне отключили свет и горячую воду
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«...но вы держитесь». Что подорожает для рязанцев в 2018 году

«...но вы держитесь». Что подорожает для рязанцев в 2018 году

RZN.info подготовил список того, что гарантировано подорожает в наступившем 2018 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 24 декабря 2017 217 771
В понедельник в Рязанской области ожидается метель
17:05, 24 декабря 2017 195 356
Рязанские родители поддержали отказ от «шестидневки» в школах 9
12:20, 24 декабря 2017 171 569
Антимонопольщики проверят «новогодние» цены в такси 2
18:14, 24 декабря 2017 169 396
В 2018 году россиян ждет подорожание ряда услуг 4
12:39, 24 декабря 2017 117 407
В центре Рязани снесут еще три дома
Все новости
Форум