Государство выделит еще 730 миллионов на рязанские дороги. Распоряжение Правительства России о распределении средств по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» разместили на его
В целом 34 региона получат 31,5 миллиардов рублей.
Согласно документу, средства пойдут на развитие транспортной инфраструктуры рязанской агломерации, в которую входит областной центр, Новомичуринск и пять районов — Рязанский, Рыбновский, Спасский, Пронский и часть Клепиковского.
В прошлом году на эту программу в Рязанской области
Ранее регион