В центре Рязани отключили светофор

Около ТЦ «Атрон» перестал работать светофор из-за
Согласно информации сервиса «Яндекс. Пробки», на данном участке затруднено движение транспорта.
Напомним, свет
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Около ТЦ «Атрон» перестал работать светофор из-за
Согласно информации сервиса «Яндекс. Пробки», на данном участке затруднено движение транспорта.
Напомним, свет
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