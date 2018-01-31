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13:02, 31 января 2018 1 874
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В центре Рязани отключили светофор

В центре Рязани отключили светофор

Около ТЦ «Атрон» перестал работать светофор из-за отключения света. На перекрестке улиц Ленина и Введенская работает регулировщик.

Согласно информации сервиса «Яндекс. Пробки», на данном участке затруднено движение транспорта.

Напомним, свет отключили из-за обрезки деревьев.


Фото: © RZN.info / Евгения Савина

© RZN.info

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