«Нам ничего не остается». Школьный повар из Сасова пожаловалась на аппетит детей

Школьный повар из Сасова Рязанской области пожаловалась на аппетит детей. Соответсвующее сообщение опубликовано в соцсетях.
По словам повара, ее удивляет аппетит детей: «Я вижу, что происходит во время завтрака и обеда. Им сколько не положи, они съедят за себя, за соседа и за учительницу».
Она также заявила, что «поварам даже ничего не остается».
«Пожалуйста, накладывайте своим детям побольше бутербродов, котлет и побольше с собой в школу», — попросила женщина в обращении к родителям. «Накипело прям», — закончила она.