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18:29, 31 января 2018 1 711
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«Нам ничего не остается». Школьный повар из Сасова пожаловалась на аппетит детей 2

«Нам ничего не остается». Школьный повар из Сасова пожаловалась на аппетит детей

Школьный повар из Сасова Рязанской области пожаловалась на аппетит детей. Соответсвующее сообщение опубликовано в соцсетях.

По словам повара, ее удивляет аппетит детей: «Я вижу, что происходит во время завтрака и обеда. Им сколько не положи, они съедят за себя, за соседа и за учительницу».

Она также заявила, что «поварам даже ничего не остается».

«Пожалуйста, накладывайте своим детям побольше бутербродов, котлет и побольше с собой в школу», — попросила женщина в обращении к родителям. «Накипело прям», — закончила она.


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