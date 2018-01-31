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12:12, 31 января 2018 924
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Рязанские депутаты раскритиковали неубранные платные парковки 4

Рязанские депутаты раскритиковали неубранные платные парковки

Рязанские депутаты раскритиковали неубранные платные парковки. В среду, 31 января, за заседании облдумы рассмотрели вопрос о снижении штрафа за платную парковку до тысячи рублей.

Во время обсуждения депутаты остались недовольны уборкой снега на стоянках.

Виктор Дрейлих назвал ситуацию бардаком и предложил взять пример с Калуги, где штраф составляет всего 500 рублей. Виктор Малюгин поднял вопрос целесообразности парковки на улице Чапаева.

«Утром проезжал по улице, там в снег кладут краску на узкой улице. Там и так проехать негде, пусть делают на широких улицах», — отметил депутат.

Вопрос о снижении штрафа приняли в первом чтении, а председатель профильного комитета Алексей Просянников отметил, что поправки и замечания в законопроект принимаются до 14 февраля.


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