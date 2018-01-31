Рязанские депутаты раскритиковали неубранные платные парковки. В среду, 31 января, за заседании облдумы рассмотрели вопрос о снижении штрафа за платную парковку до тысячи рублей.
Во время обсуждения депутаты остались недовольны уборкой снега на стоянках.
Виктор Дрейлих назвал ситуацию бардаком и предложил взять пример с Калуги, где штраф составляет всего 500 рублей. Виктор Малюгин поднял вопрос целесообразности парковки на улице Чапаева.
«Утром проезжал по улице, там в снег кладут краску на узкой улице. Там и так проехать негде, пусть делают на широких улицах», — отметил депутат.
Вопрос о снижении штрафа приняли в первом чтении, а председатель профильного комитета Алексей Просянников отметил, что поправки и замечания в законопроект принимаются до 14 февраля.