Рязанцев пригласили на исторический квест «Битва за Сталинград». Его организует региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Квест к 75-летию со для разгрома фашистских войск под Сталинградом пройдет в пятницу, 2 февраля, в областной библиотеке имени Горького.
«Участники квеста смогут узнать подробности о битве за Сталинград, ставшей началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной Войны и Второй мировой войны в целом», — отметили организаторы.
Начало в 17:00. Для участия нужно