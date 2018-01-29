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14:58, 29 января 2018 1 590
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Рязанцев пригласили на исторический квест «Битва за Сталинград»

Рязанцев пригласили на исторический квест «Битва за Сталинград»

Рязанцев пригласили на исторический квест «Битва за Сталинград». Его организует региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Квест к 75-летию со для разгрома фашистских войск под Сталинградом пройдет в пятницу, 2 февраля, в областной библиотеке имени Горького.

«Участники квеста смогут узнать подробности о битве за Сталинград, ставшей началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной Войны и Второй мировой войны в целом», — отметили организаторы.

Начало в 17:00. Для участия нужно зарегистрироваться.


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