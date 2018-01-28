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15:00, 28 января 2018 1 413
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Навеселе. Рязанца задержали на 15 суток за пьяное вождение

Навеселе. Рязанца задержали на 15 суток за пьяное вождение

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанца задержали на 15 суток за пьяное вождение. Об этом корреспондент RZN.info узнал, поучаствовав в рейде «нетрезвый водитель».

Во время патрулирования полицейские попытались остановить белый Renault Duster. После погони выяснилось, что за рулем был 18-летний рязанец с признаками алкогольного опьянения. Его доставили на пост ДПС для медосвидетельствования, которое показало 0,935 промилле спирта в организме.

По словам полицейских, оштрафовать человека, у которого нет водительских прав, они не могут. Его накажут административным арестом на 15 суток.

В присутствии понятых молодой человек рассказал, что развозил своих друзей домой в Спасский район. Ни у кого не было прав и все были «навеселе». Машину молодой рязанец взял у своего дедушки.

Напомним, допустимая норма спирта в выдыхаемом воздухе — 0,15, или 0,16 с учетом погрешности.


© RZN.info

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