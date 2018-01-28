Из Рязанской области выдворили пятерых иностранцев

Рязанские приставы выдворили за пределы России пятерых иностранцев. Об этом сообщила
В пятницу, 26 янываря, уроженцев Молдавии, Узбекистана и Таджикистана отправили на родину прямыми рейсами из аэропорта «Домодедово».
Суд признал пребывание граждан на территории России незаконным и рязанские приставы препроводили иностранцев до пропуска через государственную границу.
Нарушителей выдворили за их собственные средства, что позволило сэкономить около 35 тысяч рублей из государственного бюджета.
Иностранцев привлекли к ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), а также части 3 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда).