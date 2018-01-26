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14:03, 26 января 2018 2 514
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В Рязанскую школу нагрянет проверка после сообщений о личинке в обеде

В Рязанскую школу нагрянет проверка после сообщений о личинке в обеде

Фото: Pixabay.com

В Рязанской школе проверят организацию питания учеников после сообщений о личинке в обеде. Об этом RZN.info сообщили в региональном министерстве образования.

В четверг, 25 января, в рязанских СМИ появилась информация, что ученик школы-интерната №18 нашел в обеде личинку. После этого в учреждении провели проверку продуктов: проверяющие вскрыли несколько банок «Лечо натурального» марки «Скатерть самобранка» произведенного Багаевским консервным заводом Ростовской области.

«В ходе проверки были вскрыты несколько банок данной продукции. Содержимое банок соответствовало составу, заявленному производителем, посторонних предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Кроме того, директор школы провел совещание с работниками столовой и педагогами, на котором рекомендовал усилить контроль за организацией питания в школе.

«Приказом министерства образования и молодежной политики Рязанской области на 26 января назначена проверка организации и качества питания в ОГБОУ „Школа-интернат № 18“», — сообщили в министерстве.


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