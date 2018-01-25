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18:54, 25 января 2018 1 244
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Две минуты до апокалипсиса. Стрелку Часов Судного дня передвинули вперед

Две минуты до апокалипсиса. Стрелку Часов Судного дня передвинули вперед

Стрелку условных Часов Судного дня передвинули вперед на тридацть секунд. Об этом сообщил журнал Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», пишет «Коммерсант».

Теперь человечество оказалось в двух минутах от апокалипсиса. Так близко к полуночи часы были лишь однажды — в 1953 году, когда СССР и США с разницей в девять месяцев испытали термоядерные бомбы.

Сильнее всего стрелку отдалили в 1991 году после подписания договора о сокращении стратегического оружия между СССР и США и окончания Холодной войны. Тогда до конца света оставалось 17 минут.

В этот раз поводом для перевода условной стрелки стал рост напряженности в мире, особенно ученых насторожили продолжающиеся ядерные испытания Северной Кореи и климатические изменения.

Часы Судного дня — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Время, оставшееся на часах до полуночи, символизирует уровень напряженности в мире и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Кадр из кинофильма «Хранители»


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