Две минуты до апокалипсиса. Стрелку Часов Судного дня передвинули вперед

Стрелку условных Часов Судного дня передвинули вперед на тридацть секунд. Об этом сообщил журнал Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», пишет «
Теперь человечество оказалось в двух минутах от апокалипсиса. Так близко к полуночи часы были лишь однажды — в 1953 году, когда СССР и США с разницей в девять месяцев испытали термоядерные бомбы.
Сильнее всего стрелку отдалили в 1991 году после подписания договора о сокращении стратегического оружия между СССР и США и окончания Холодной войны. Тогда до конца света оставалось 17 минут.
В этот раз поводом для перевода условной стрелки стал рост напряженности в мире, особенно ученых насторожили продолжающиеся ядерные испытания Северной Кореи и климатические изменения.
Часы Судного дня — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Время, оставшееся на часах до полуночи, символизирует уровень напряженности в мире и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.
Кадр из кинофильма «Хранители»