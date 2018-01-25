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12:56, 25 января 2018 1 625
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Болельщики смогут использовать российский флаг на Олимпиаде

Болельщики смогут использовать российский флаг на Олимпиаде

Болельщики смогут использовать российский флаг во время зимней Олимпиады в Пхенчхане. Об этом говорится в официальном заявлении МОК, передает ТАСС.

В организации отметили, что использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено.

«Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то мониторинговая группа МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», — говорится в тексте заявления.

Ранее Первый канал сообщил, российским болельщикам запретят брать с собой на трибуны флаг страны.


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