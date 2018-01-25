Болельщики смогут использовать российский флаг на Олимпиаде

Болельщики смогут использовать российский флаг во время зимней Олимпиады в Пхенчхане. Об этом говорится в официальном заявлении МОК, передает
В организации отметили, что использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено.
«Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то мониторинговая группа МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», — говорится в тексте заявления.
Ранее Первый канал сообщил, российским болельщикам запретят брать с собой на трибуны флаг страны.