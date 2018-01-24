Находившийся под следствием экс-начальник управления транспорта Рязани нашел новую работу

Экс-начальник управления транспорта Рязани Андрей Каплинский нашел новую работу. Ранее находившийся под следствием чиновник стал директором государственного фонда развития промышленности области. Об этом сообщила облдума, где Каплинский участвовал в круглом столе.
Новый фонд учредили в 2018 году для оказания финансовой и иной помощи предприятиям. В бюджете на текущий год для этих целей заложили 50 млн рублей, которые пойдут на развитие бизнеса в регионе
Каплинский рассказал о работе ведомства, в структуру которого входят четыре подразделения: фонд поддержки субъектов промышленности, региональные центры инжиниринга и компетенций и центр кластерного развития. «Цель нашей деятельности не только в финансовой, но и организационной, консультационной поддержке всех начинаний, способствующих повышению эффективности промышленной политики, а также во взаимодействии с федеральными структурами и информационными системами», — пояснил Каплинский.
Напомним, в отношении чиновника из-за обязательной установки терминалов в маршрутках следователи
Суд