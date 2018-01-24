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15:35, 24 января 2018 1 134
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Находившийся под следствием экс-начальник управления транспорта Рязани нашел новую работу

Находившийся под следствием экс-начальник управления транспорта Рязани нашел новую работу

Экс-начальник управления транспорта Рязани Андрей Каплинский нашел новую работу. Ранее находившийся под следствием чиновник стал директором государственного фонда развития промышленности области. Об этом сообщила облдума, где Каплинский участвовал в круглом столе.

Новый фонд учредили в 2018 году для оказания финансовой и иной помощи предприятиям. В бюджете на текущий год для этих целей заложили 50 млн рублей, которые пойдут на развитие бизнеса в регионе

Каплинский рассказал о работе ведомства, в структуру которого входят четыре подразделения: фонд поддержки субъектов промышленности, региональные центры инжиниринга и компетенций и центр кластерного развития. «Цель нашей деятельности не только в финансовой, но и организационной, консультационной поддержке всех начинаний, способствующих повышению эффективности промышленной политики, а также во взаимодействии с федеральными структурами и информационными системами», — пояснил Каплинский.

Напомним, в отношении чиновника из-за обязательной установки терминалов в маршрутках следователи возбуждали уголовное дело по части 1 статьи 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), позже он уволился из мэрии.

Суд признал требования об обязательной установке терминалов незаконными, после этого мэрия решила подать апелляцию на решение суда об отмене обязательных электронных билетов в маршрутках. Облсуд проверил законность и обоснованность решения первой инстанции и не согласился с решением районного суда. В Верховном суде установку терминалов также признали законной.


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