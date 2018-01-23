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12:07, 23 января 2018 2 519
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В Рязани водитель маршрутки нагрубил 12-летней девочке 6

В Рязани водитель маршрутки нагрубил 12-летней девочке

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

В Рязани водитель маршрутки нагрубил 12-летней девочке. О случае в группе «Новости Рязани ВКонтакте» сообщила ее мать.

По ее словам, во вторник, 23 января, около 7:45, девочка ехала в маршрутке №65 в сторону Дашково-Песочни. Женщина рассказала, что «водитель сдачу со 100 рублей бросил ей в салон, при этом еще сказал, что куда-то нельзя облокачиваться, иначе он ее высадит».

«Я крайне возмущена поведением водителя и пассажиров, которые проигнорировали факт свинства по отношению к ребенку! Конечно, номер маршрутки не догадалась запомнить. Люди, опомнитесь, с вашими детьми, внуками тоже могут поступить подобным образом», — заявила мать 12-летней девочки.

Женщина направила жалобу на поведение водителя в управление транспорта горадминистрации.


© RZN.info

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