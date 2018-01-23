В Рязани водитель маршрутки нагрубил 12-летней девочке. О случае в группе «
По ее словам, во вторник, 23 января, около 7:45, девочка ехала в маршрутке №65 в сторону Дашково-Песочни. Женщина рассказала, что «водитель сдачу со 100 рублей бросил ей в салон, при этом еще сказал, что куда-то нельзя облокачиваться, иначе он ее высадит».
«Я крайне возмущена поведением водителя и пассажиров, которые проигнорировали факт свинства по отношению к ребенку! Конечно, номер маршрутки не догадалась запомнить. Люди, опомнитесь, с вашими детьми, внуками тоже могут поступить подобным образом», — заявила мать 12-летней девочки.
Женщина направила жалобу на поведение водителя в управление транспорта горадминистрации.