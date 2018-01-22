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19:20, 22 января 2018 1 190
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Касимов поборется за лучший проект благоустройства в России

Касимов поборется за лучший проект благоустройства в России

Касимов Рязанской области поборется за лучший проект благоустройства малых городов России. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Николай Любимов поручил подготовить документы для подачи заявки на участие Касимова во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Президент поддержал предложение Минстроя России о выделении пяти миллиардов рублей на реализацию лучших проектов благоустройства в малых городах. Считаю, что Рязанская область вполне может побороться за эти деньги, заявив на этот конкурс Касимов», — заявил губернатор.

Фото «Википедии»


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