В Рязани откроют горячую линию по вопросам создания и деятельности ТСЖ. Об этом сообщили на сайте
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 25 января проконсультируют рязанцев с 14:00 до 18:00.
Телефон горячей линии: 27-49-34.
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В Рязани откроют горячую линию по вопросам создания и деятельности ТСЖ. Об этом сообщили на сайте
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 25 января проконсультируют рязанцев с 14:00 до 18:00.
Телефон горячей линии: 27-49-34.
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Новая государственная услуга начала действовать с 1 января 2018 года.