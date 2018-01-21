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19:10, 21 января 2018 991
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В Рязани откроют горячую линию по вопросам создания и деятельности ТСЖ

В Рязани откроют горячую линию по вопросам создания и деятельности ТСЖ

В Рязани откроют горячую линию по вопросам создания и деятельности ТСЖ. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 25 января проконсультируют рязанцев с 14:00 до 18:00.

Телефон горячей линии: 27-49-34.


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