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14:37, 21 января 2018 1 280
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NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером с небоскреб

NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером с небоскреб

NASA предупредило о приближении к Земле астероида 2002 AJ129. Его размеры сопоставимы с небоскребом, передает агенство «РИА Новости».

Сильнее всего небесное тело приблизится 4 февраля, в этот момент астероид будет на расстоянии в десять раз больше, чем между Землей и Луной. По разным оценкам, диаметр астероида варьируется от 0,5 до 1,2 километра, летит он со скоростью около 34 километров в секунду.

Ученые квалифицировали 2002 AJ129 как «потенциально опасный», но при этом утверждают, что вероятность его столкновения с Землей близка нулю.


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