NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером с небоскреб

NASA предупредило о приближении к Земле астероида 2002 AJ129. Его размеры сопоставимы с небоскребом, передает агенство «
Сильнее всего небесное тело приблизится 4 февраля, в этот момент астероид будет на расстоянии в десять раз больше, чем между Землей и Луной. По разным оценкам, диаметр астероида варьируется от 0,5 до 1,2 километра, летит он со скоростью около 34 километров в секунду.
Ученые квалифицировали 2002 AJ129 как «потенциально опасный», но при этом утверждают, что вероятность его столкновения с Землей близка нулю.