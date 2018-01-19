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14:10, 19 января 2018 608
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Из резервного фонда президента России выделят почти 60 миллионов на ремонт Рязанской ОКБ

Из резервного фонда президента России выделят почти 60 миллионов на ремонт Рязанской ОКБ

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

На капремонт Рязанской ОКБ выделят 57 миллионов рублей из президентского фонда России. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Как рассказал главврач Дмитрий Хубезов, в первой половине этого года планируют отремонтировать с третьего по шестой этажи первого блока больницы, где расположены отделения пульмонологии, неврологии, профпатологии, ревматологии и другие.

«Да, проблемы есть. Это и старое здание, и достаточно ветхий мягкий инвентарь, питание оставляет желать лучшего. Об этом я говорю откровенно и оперативно пытаюсь решить проблемы. Сейчас закупается мягкий инвентарь, но нужно время для проведения конкурса, примерно, 2-3 месяца по законодательству. Улучшаем качество питания, планируем ремонт в 4 отделениях», — рассказал Хубезов.

Также в больнице планируют открыть новую высокотехнологичную операционную.

«За последние месяцы проведены уникальные операции, которые раньше либо вообще не выполнялись, либо выполнялись эпизодически, некоторые выполнены впервые в России. Кстати, сегодня (в пятницу, 19 января — прим. ред) специалисты ОКБ совместно с московскими хирургами успешно выполнили уникальную для Рязанской области операцию — „лапароскопическая резекция почки с временной ишемией“, что говорит о высочайшем профессиональном уровне врачей нашей больницы», — отметил Хубезов.


© RZN.info

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