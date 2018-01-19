Из резервного фонда президента России выделят почти 60 миллионов на ремонт Рязанской ОКБ

На капремонт Рязанской ОКБ выделят 57 миллионов рублей из президентского фонда России. Об этом сообщил
Как рассказал главврач Дмитрий Хубезов, в первой половине этого года планируют отремонтировать с третьего по шестой этажи первого блока больницы, где расположены отделения пульмонологии, неврологии, профпатологии, ревматологии и другие.
«Да, проблемы есть. Это и старое здание, и достаточно ветхий мягкий инвентарь, питание оставляет желать лучшего. Об этом я говорю откровенно и оперативно пытаюсь решить проблемы. Сейчас закупается мягкий инвентарь, но нужно время для проведения конкурса, примерно, 2-3 месяца по законодательству. Улучшаем качество питания, планируем ремонт в 4 отделениях», — рассказал Хубезов.
Также в больнице планируют открыть новую высокотехнологичную операционную.
«За последние месяцы проведены уникальные операции, которые раньше либо вообще не выполнялись, либо выполнялись эпизодически, некоторые выполнены впервые в России. Кстати, сегодня (в пятницу, 19 января — прим. ред) специалисты ОКБ совместно с московскими хирургами успешно выполнили уникальную для Рязанской области операцию — „лапароскопическая резекция почки с временной ишемией“, что говорит о высочайшем профессиональном уровне врачей нашей больницы», — отметил Хубезов.