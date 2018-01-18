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16:31, 18 января 2018 831
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Оператор электронных транспортных карт объяснил их блокировку 1

Оператор электронных транспортных карт объяснил их блокировку

Оператор электронных транспортных карт объяснил, почему некоторые из них блокируются. Информацию опубликовали на официальном сайте «УмКА».

«С начала 2018 года в адрес ООО „Ресурсы Партнеров Рязань“ поступают обращения в связи с прекращением работы транспортных карт „Электронная Рязань“, выданных перевозчиками в 2013 году», — говорится в сообщении.

Оператор отметил, что карты блокируются в автоматическом режиме независимо от системы оплаты. Это происходит из-за того, что в 2018 году истек пятилетний срок действия карт, заложенный при их выдаче.

«Информация о пятилетнем сроке активности транспортных носителей была доведена до горожан при первичной выдаче МУПами», — написали на сайте.

Сообщается, что с 2016 года карты «Электронная Рязань» находятся в статусе сопровождения в рамках проекта «УмКА»: «По истечении пятилетнего срока они могут быть вновь подключены только по решению горадминистрации».

По всем вопросам рязанцев просят обращаться в управление образования администрации по телефону 25-60-01.


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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

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