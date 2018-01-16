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19:44, 16 января 2018 1 562
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В Рязани начался сбор мнений жителей по благоустройству общественных пространств города 1

В Рязани начался сбор мнений жителей по благоустройству общественных пространств города

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 16 января, в 12 рязанских торговых центрах начался сбор мнений жителей по благоустройству территорий Рязани. Жители города смогут выбрать, какие парки, площади и другие общественные пространства стоит благоустроить в этом году на средства, полученные в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В акции участвует чуть больше пятидесяти объектов. Сбор предложений от рязанцев пройдет до 9 февраля.

«Выбрать ту или иную городскую территорию которая будет благоустраиваться можно в любом из двенадцати торговых центров, независимо от места жительства», — рассказал и.о. замглавы администрации Владимир Луканцов.

По его словам, до 16 февраля на сайте мэрии сообщат о лидерах выбора жителей — по три от каждого района и начнется работа по разработке дизайн-проектов для их реконструкции. В марте по результатам общественного рейтингового голосования из 12 проектов останется четыре.

В Касимове открыли парк культуры и отдыха В Касимове открыли парк культуры и отдыха Оставить свои пожелания можно по следующим адресам:

  • ТРЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, дом №70 корпус 1;
  • ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5-а;
  • ТК «Полетаевский», улица Гагарина, дом №164;
  • ТЦ «Квартал», улица Станкозаводская, дом №31;
  • ТРЦ М5 Молл, Московское шоссе, дом №65-а;
  • ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21;
  • ТЦ «Европа», улица Советской Армии, дом №9-а;
  • ТЦ «Европа», улица Новоселов, дом №62;
  • гипермаркет «Зельгрос», Восточная окружная дорога, строение №15;
  • ТЦ «Атрон Сити», улица Ленина, дом №21;
  • ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11;
  • ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а.

Напомним, Рязань присоединилась к «Формированию комфортной городской среды» проекту в прошлом году, в результате удалось отремонтировать 200 дворов и три «общественных пространства». В этом году Рязань получит на эти цели сорок миллионов рублей.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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