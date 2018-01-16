В Рязани начался сбор мнений жителей по благоустройству общественных пространств города

Во вторник, 16 января, в 12 рязанских торговых центрах начался сбор мнений жителей по благоустройству территорий Рязани. Жители города смогут выбрать, какие парки, площади и другие общественные пространства стоит благоустроить в этом году на средства, полученные в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В акции участвует чуть больше пятидесяти объектов. Сбор предложений от рязанцев пройдет до 9 февраля.
«Выбрать ту или иную городскую территорию которая будет благоустраиваться можно в любом из двенадцати торговых центров, независимо от места жительства», — рассказал и.о. замглавы администрации Владимир Луканцов.
По его словам, до 16 февраля на сайте мэрии сообщат о лидерах выбора жителей — по три от каждого района и начнется работа по разработке дизайн-проектов для их реконструкции. В марте по результатам общественного рейтингового голосования из 12 проектов останется четыре.
В Касимове открыли парк культуры и отдыха Оставить свои пожелания можно по следующим адресам:
- ТРЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, дом №70 корпус 1;
- ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5-а;
- ТК «Полетаевский», улица Гагарина, дом №164;
- ТЦ «Квартал», улица Станкозаводская, дом №31;
- ТРЦ М5 Молл, Московское шоссе, дом №65-а;
- ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21;
- ТЦ «Европа», улица Советской Армии, дом №9-а;
- ТЦ «Европа», улица Новоселов, дом №62;
- гипермаркет «Зельгрос», Восточная окружная дорога, строение №15;
- ТЦ «Атрон Сити», улица Ленина, дом №21;
- ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11;
- ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а.
Напомним, Рязань присоединилась к «Формированию комфортной городской среды» проекту в прошлом году, в результате удалось отремонтировать 200 дворов и три «общественных пространства». В этом году Рязань получит на эти цели сорок миллионов рублей.