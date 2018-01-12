Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:54, 12 января 2018 1 102
 0    0

Рязанский министр покинул избирательную комиссию

Рязанский министр покинул избирательную комиссию

И.о. министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Анна Рослякова покинула избирательную комиссию Московского района Рязани. Об этом на заседании в пятницу, 12 января, сообщил секретарь областного избиркома Сергей Скобелев.

Рослякова намерена сконцентрироваться на основном месте работы, поэтому покинула комиссию, где была секретарем.

Вместо нее членом территориальной комиссии Московского района Рязани с правом решающего голоса назначили Ольгу Цветкову, которая работает в горадминистрации.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
19:54, 12 января 2018
Рязанский министр покинул избирательную комиссию
18:38, 12 января 2018
Штабы Путина и Собчак сообщили о сборе подписей в рязанский избирком
18:14, 12 января 2018
Вице-губернатор Греков получил госнаграду «за работу на благо региона» 1
17:22, 12 января 2018
Рязанские единороссы предоставят площадку для сбора подписей в поддержку Путина 6
10:31, 12 января 2018
Минздрав рассмотрит идею о размещении «отрезвляющих» картинок на бутылках с алкоголем
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:49, 10 января 2018 26 967
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 26
20:11, 6 января 2018 25 293
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
11:53, 8 января 2018 23 482
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
11:26, 2 января 2018 22 409
В 2018 году в России ожидается аномальный март 3
17:55, 4 января 2018 20 137
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум