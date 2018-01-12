Рязанский министр покинул избирательную комиссию

И.о. министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Анна Рослякова покинула избирательную комиссию Московского района Рязани. Об этом на заседании в пятницу, 12 января, сообщил секретарь областного избиркома Сергей Скобелев.
Рослякова намерена сконцентрироваться на основном месте работы, поэтому покинула комиссию, где была секретарем.
Вместо нее членом территориальной комиссии Московского района Рязани с правом решающего голоса назначили Ольгу Цветкову, которая работает в горадминистрации.