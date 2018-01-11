Каждую пятницу. На «Локомотиве» установят часы бесплатного катания

На рязанском катке «Локомотиве» установят часы бесплатного катания. Об этом сообщил
Самая большая ледовая площадка областного центра откроется в пятницу, 12 января. Одновременно стартует второй сезон проекта «Все на каток» — в определенные часы вход на каток будет свободным.
Таким образом, каток спорткомплекса «Локомотив» будет работать ежедневно, без выходных по следующему графику:
- в будние дни — с 15:00 до 21:00;
- в выходные и праздничные дни — с 11:00 до 21:00;
- по пятницам — с 15.00 до 18.00 действует акция «Все на каток».
На катке будут работать гардероб, прокат и заточка коньков, парковка. Актуальную информацию можно получить в официальной группе «Каток Локомотив. Рязань».
«Также с наступлением устойчивой минусовой температуры будет продолжена работа по заливке основания на остальных катках областного центра, в том числе на новых городских катках, коробки для которых установлены на площади Победы, Лыбедском бульваре, Московском шоссе и в Лесопарке», — говорится в сообщении.