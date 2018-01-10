В Рязани начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах

В Рязанской области начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.
Стойки с надписью «Путин 2018» появились во многих торговых центрах города. Волонтеры рассказали журналисту RZN.info, что для поддержки Путина на выборах достаточно быть старше 18 лет и иметь при себе паспорт. Все собранные подписи пройдут процедуру проверки.
По закону, чтобы участвовать в выборах президента, самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей потенциальных избирателей.
Напомним, выборы пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.