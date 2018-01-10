Рязанские полицейские выступят перед Масляковым на фестивале КВН. Об этом сообщили на сайте регионального
Команда «Сборная полицейских и других жителей Рязанской области» впервые вышла во второй тур международного сочинского фестиваля.
На фестивале КВН в Сочи приняло участие около 500 команд. Во втором туре рязанцам предстоит выступить перед Александром Масляковым, который будет оценивать команды с 11 по 13 января.
Если рязанские полицейские удивят, то у них есть шанс попасть в телевизионную лигу.