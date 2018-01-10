Рязанские активисты благоустроили сквер у Керамзавода. Фото

Рязанские активисты благоустроили сквер у Керамзавода. Об этом сообщили в
В парке установили игровое оборудование, спортивную площадку, замостили тротуарной плиткой дорожки, обустроили уличное освещение, установили ограждения, а также скамейки и урны.
Сквер в микрорайоне Керамзавод — не единственный проект, подготовленный молодыми архитекторами в рамках работы «Фабрики идей». Так, проект благоустройства парка имени Гагарина в Рязани, активисты ОНФ уже презентовали губернатору региона и хотят его реализовать в 2018 году.
Фото пресс-службы ОНФ