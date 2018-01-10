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13:56, 10 января 2018 2 269
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Рязанские активисты благоустроили сквер у Керамзавода. Фото

Рязанские активисты благоустроили сквер у Керамзавода. Фото

Рязанские активисты благоустроили сквер у Керамзавода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

В парке установили игровое оборудование, спортивную площадку, замостили тротуарной плиткой дорожки, обустроили уличное освещение, установили ограждения, а также скамейки и урны.

Сквер в микрорайоне Керамзавод — не единственный проект, подготовленный молодыми архитекторами в рамках работы «Фабрики идей». Так, проект благоустройства парка имени Гагарина в Рязани, активисты ОНФ уже презентовали губернатору региона и хотят его реализовать в 2018 году.

Фото пресс-службы ОНФ


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