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8:54, 8 сентября 2017 1 252
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По-чеховски прекрасно. В Песочне высадили вишневый сад 2

По-чеховски прекрасно. В Песочне высадили вишневый сад

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 7 сентября, на улице Песоченской появилась новая зеленая зона — парк под названием «Вишневый сад». Этот проект местных инициатив победил в конкурсе, завершившемся в мае, сообщили на сайте горадминистрации

К символической закладке сада присоединились более 300 жителей микрорайона Шереметьево-Песочня, в том числе активисты ТОС.

Перед этим в парке обустроили дорожки и площадку для проведения мероприятий, установили скамьи и урны, оборудовали детскую площадку.

Для рязанцев организовали интерактивные площадки. В частности, в «Кузнечной мастерской» изготавливали элементы для будущего арт-объекта «Вишневое дерево».


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