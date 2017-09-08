По-чеховски прекрасно. В Песочне высадили вишневый сад

В четверг, 7 сентября, на улице Песоченской появилась новая зеленая зона — парк под названием «Вишневый сад». Этот проект местных инициатив
К символической закладке сада присоединились более 300 жителей микрорайона Шереметьево-Песочня, в том числе активисты ТОС.
Перед этим в парке обустроили дорожки и площадку для проведения мероприятий, установили скамьи и урны, оборудовали детскую площадку.
Для рязанцев организовали интерактивные площадки. В частности, в «Кузнечной мастерской» изготавливали элементы для будущего