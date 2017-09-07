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17:59, 7 сентября 2017 446
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Рязанский мэр отреагировал на случай с отвалившимся у маршрутки колесом

Рязанский мэр отреагировал на случай с отвалившимся у маршрутки колесом

Олег Булеков отреагировал на случай с отвалившимся у маршрутки колесом. Рязанский мэр поручил перевозчикам усилить контроль за исправностью транспорта. Об этом сообщил сайт администрации города.

Напомним, на въезде в Канищево в среду, 6 сентября, у маршрутки №90 отвалилось колесо. Водителю, вышедшему в рейс на неисправной машине, объявили выговор. С остальными водителями предприятия провели внеочередной инструктаж.


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