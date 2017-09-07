Рязанцы смогут оказаться в эфире ТНТ вместе со звездами канала

Рязанцы смогут попасть в телевизор вместе со звездами ТНТ. В рамках масштабного тура по России съемочная группа канала приедет в областной центр в конце октября.
В 18 городах планируется снять почти три тысячи межпрограммных роликов с участием обычных зрителей. Лучшие работы попадут в федеральный и региональный эфиры телеканала.
Чтобы снять ролик, рязанцам нужно будет прийти к съемочному трейлеру, зарегистрироваться и принять приглашение на съемку. «Внутри 16-метрового трейлера размещается гримерка, съемочный павильон и монтажная студия», — отметили организаторы тура.
Сразу после съемки участник ролика получит ссылку на свою работу и разместил ее «ВКонтакте» с тегом #ТНТздесь. Лучшие ролики определятся в результате голосования пользователей и попадут в эфир.
Вместе со съемочным трейлером ТНТ привезет в Рязань интерактивные развлечения:
- фотозону «Все премьеры ТНТ»;
- викторину «Все премьеры осени на ТНТ»;
- напольную игру с людьми вместо фишек.
Тур стартует в Москве 9 и 10 сентября, а затем мобильная студия отправится по городам России:
- 11 и 12 сентября — Владимир;
- 13 и 14 сентября — Нижний Новгород;
- 16 и 17 сентября — Чебоксары;
- 18 и 19 сентября — Казань;
- 20 сентября — Ульяновск;
- 21 сентября — Тольятти;
- 23 и 24 сентября — Самара;
- 25 сентября — Сызрань;
- 26 сентября — Балаково;
- 28 и 29 сентября — Саратов;
- 30 сентября и 1 октября — Волжский;
- 3 и 4 октября — Волгоград;
- 5, 6 и 7 октября — Ростов-на-Дону;
- 9 и 10 октября — Новочеркасск;
- 11 и 12 октября — Воронеж;
- 13 и 14 октября — Новомосковск;
- 16 и 17 октября — Тула;
- 18 и 19 октября — Рязань.
Более подробную информацию о мероприятии можно получить на