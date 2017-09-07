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11:38, 7 сентября 2017 667
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Рязанцы смогут оказаться в эфире ТНТ вместе со звездами канала

Рязанцы смогут оказаться в эфире ТНТ вместе со звездами канала

Рязанцы смогут попасть в телевизор вместе со звездами ТНТ. В рамках масштабного тура по России съемочная группа канала приедет в областной центр в конце октября.

В 18 городах планируется снять почти три тысячи межпрограммных роликов с участием обычных зрителей. Лучшие работы попадут в федеральный и региональный эфиры телеканала.

Чтобы снять ролик, рязанцам нужно будет прийти к съемочному трейлеру, зарегистрироваться и принять приглашение на съемку. «Внутри 16-метрового трейлера размещается гримерка, съемочный павильон и монтажная студия», — отметили организаторы тура.

Сразу после съемки участник ролика получит ссылку на свою работу и разместил ее «ВКонтакте» с тегом #ТНТздесь. Лучшие ролики определятся в результате голосования пользователей и попадут в эфир.

Вместе со съемочным трейлером ТНТ привезет в Рязань интерактивные развлечения:

  • фотозону «Все премьеры ТНТ»;
  • викторину «Все премьеры осени на ТНТ»;
  • напольную игру с людьми вместо фишек.

Тур стартует в Москве 9 и 10 сентября, а затем мобильная студия отправится по городам России:

  • 11 и 12 сентября — Владимир;
  • 13 и 14 сентября — Нижний Новгород;
  • 16 и 17 сентября — Чебоксары;
  • 18 и 19 сентября — Казань;
  • 20 сентября — Ульяновск;
  • 21 сентября — Тольятти;
  • 23 и 24 сентября — Самара;
  • 25 сентября — Сызрань;
  • 26 сентября — Балаково;
  • 28 и 29 сентября — Саратов;
  • 30 сентября и 1 октября — Волжский;
  • 3 и 4 октября — Волгоград;
  • 5, 6 и 7 октября — Ростов-на-Дону;
  • 9 и 10 октября — Новочеркасск;
  • 11 и 12 октября — Воронеж;
  • 13 и 14 октября — Новомосковск;
  • 16 и 17 октября — Тула;
  • 18 и 19 октября — Рязань.

Более подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте телеканала.


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