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13:32, 7 сентября 2017 495
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Ремонт рязанского цирка отстает от графика более чем на два месяца — ОНФ

Ремонт рязанского цирка отстает от графика более чем на два месяца — ОНФ

Ремонт рязанского цирка отстает от графика более чем на два месяца. По данным активистов регионального ОНФ, это отставание постоянно увеличивается.

Эксперты проанализировали ход ремонта в рязанском цирке и пришли к выводу, что если темпы не ускорят, то объект вновь не сдадут в срок.

«На начало сентября не полностью завершены работы по устройству мягкой кровли над административным зданием и монтаж системы вентиляции, на 30% завершены электромонтажные работы и монтаж системы кондиционирования, на 40% - монтаж системы водоотведения и канализации, а также штукатурка стен. К отделочным работам подрядчики не приступали и вовсе», — говорится в сообщении.

Общественники обратились к главе «Росгосцирка» Дмитрию Иванову с просьбой взять под свой контроль ремонт, который длится уже три года.

Напомним, капремонт в цирк начался в 2015 году. Стоимость работ по контракту оценивалась в 410 млн рублей. Изначально ремонт планировали завершить к декабрю 2015 года, однако незадолго до этой даты загорелась крыша цирка. Сроки сдачи объекта сдвинулись на сентябрь 2016 года, однако их вновь не смогли соблюсти.

В мае 2017 года в Рязань прибыл глава Минкультуры Владимир Мединский. Он раскритиковал темпы строительных работ и потребовал завершить ремонт в декабре 2017 года, чтобы первые посетители смогли прийти на представления в марте 2018 года.

Стоит отметить, что до конца октября должны завершить работы по благоустройству Лыбедского бульвара от здания цирка до пересечения с улицей Ленина. Также осенью планируют запустить фонтан «Лоси», часть которой украли в конце августа.


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