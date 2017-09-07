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9:36, 7 сентября 2017 155
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Около 500 тысяч рязанцев получат прививки от гриппа

Около 500 тысяч рязанцев получат прививки от гриппа

В 2017 году планируется привить 451 тысячу жителей Рязанской области. Это на 5% больше, чем в 2016 году, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В настоящее время привито более 86 тысяч человек, в том числе 30,5 тысячи детей и 55 тысяч взрослых.

Для проведения вакцинации в медицинских организациях области создали 460 бригад. Учреждения получили 211 тысяч доз вакцины «Совигрипп» против гриппа, из них 69,5 тысяч доз для детей и беременных женщин.

«За время проведения вакцинации беременных женщин и лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями не было зарегистрировано ни одного поствакцинального осложнения», — говорится в сообщении.


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