Рязанцам предложили подтянуться «за нашу великую страну»

В Рязани в субботу, 9 сентября, на нескольких площадках пройдет акция «Подтянемся за нашу великую страну». Ее приурочили к Всемирному дню подтягиваний, сообщил
Принять участие смогут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Каждое правильное подтягивание пойдет в личный зачет участнику, учреждению, городу, стране. Количество подходов не ограничено, результаты суммируются.
Официальный старт акции дадут на площадке перед бассейном «Чайка» в 11:00.
Пункты подтягиваний организуют на спортплощадках и в спортзалах образовательных учреждений города по предварительной заявке. С 11:00 до 19.00 специалисты пункта будут работать перед бассейном «Чайка», в Александровском парке, площадке за ДДТ, в ЦПКиО на площадке «Роснефти».
«Акция „Подтянемся за нашу великую страну“ проводится в целях возрождения спортивного духа, воспитания у молодежи чувства патриотизма, повышения физической активности населения в целом», — говорится в пресс-релизе.