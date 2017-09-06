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16:24, 6 сентября 2017 430
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Рязанцам предложили подтянуться «за нашу великую страну»

Рязанцам предложили подтянуться «за нашу великую страну»

В Рязани в субботу, 9 сентября, на нескольких площадках пройдет акция «Подтянемся за нашу великую страну». Ее приурочили к Всемирному дню подтягиваний, сообщил сайт мэрии.

Принять участие смогут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Каждое правильное подтягивание пойдет в личный зачет участнику, учреждению, городу, стране. Количество подходов не ограничено, результаты суммируются.

Официальный старт акции дадут на площадке перед бассейном «Чайка» в 11:00.

Пункты подтягиваний организуют на спортплощадках и в спортзалах образовательных учреждений города по предварительной заявке. С 11:00 до 19.00 специалисты пункта будут работать перед бассейном «Чайка», в Александровском парке, площадке за ДДТ, в ЦПКиО на площадке «Роснефти».

«Акция „Подтянемся за нашу великую страну“ проводится в целях возрождения спортивного духа, воспитания у молодежи чувства патриотизма, повышения физической активности населения в целом», — говорится в пресс-релизе.


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