Это не шутки. В Канищеве у маршрутки отвалилось колесо. Видео

В Канищеве у маршрутки отвалилось колесо. Соответствующее видео появилось в группе «
Инцидент произошел на въезде в микрорайон в среду, 6 сентября. В ролике видно, как маршрутка №90 остановилась на проезжей части, а ее заднее колесо лежит рядом.
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В Канищеве у маршрутки отвалилось колесо. Соответствующее видео появилось в группе «
Инцидент произошел на въезде в микрорайон в среду, 6 сентября. В ролике видно, как маршрутка №90 остановилась на проезжей части, а ее заднее колесо лежит рядом.
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