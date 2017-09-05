Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:25, 5 сентября 2017 2 049
 0    0

«Страж» передаст свои договоры ОСАГО другой компании

«Страж» передаст свои договоры ОСАГО другой компании

«Страж» передаст свои договоры ОСАГО другой компании. Об этом сообщается на сайте рязанской страховой компании.

Весь портфель по ОСАГО передадут на основании договора и акта приема-передачи компании «Опора».

Клиенты «Стража» в письменной форме могут выразить согласие на замену страховщика либо отказ.

Обращения следует направлять в течение 45 дней с момента опубликования (1 сентября) по адресу: 390000, Рязань, улица Павлова, дом №12.

Если страхователь откажется от замены страховщика, то договор будет расторгнут с частичным возвратом денег.

Если в течение 45 дней клиенты не напишут отказ от замены страховщика, то договор ОСАГО будет передан компании «Опора».

«Основным видом деятельности страховой компании „Опора“ является осуществление всех видов страхования, в том числе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, перестрахования, сострахования. Финансовое положение компании удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств», — говорится в обращении.

Напомним, у рязанской страховой компании «Страж» приостановили лицензию и ввели временную администрацию сроком на шесть месяцев.

Ранее по решению Центробанка в компании ввели временную администрацию. Руководство «Стража» тогда заявило, что это не повлияло на текущую деятельность организации.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
11:25, 5 сентября 2017
«Страж» передаст свои договоры ОСАГО другой компании
9:44, 5 сентября 2017
На рязанские дороги выехал еще один «Роллс-Ройс»
10:44, 4 сентября 2017
Прио-Внешторгбанк объявил о снижении ставок по ипотеке
9:15, 4 сентября 2017
ЦБ отозвал лицензию у Русского международного банка
19:40, 2 сентября 2017
Рязанское село переплатило за дорогу — аудиторы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 112 948
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
13:16, 24 августа 2017 70 583
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 37 460
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
21:07, 2 сентября 2017 28 209
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 8
21:35, 29 августа 2017 22 619
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум