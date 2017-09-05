«Страж» передаст свои договоры ОСАГО другой компании. Об этом сообщается на
Весь портфель по ОСАГО передадут на основании договора и акта приема-передачи компании «Опора».
Клиенты «Стража» в письменной форме могут выразить согласие на замену страховщика либо отказ.
Обращения следует направлять в течение 45 дней с момента опубликования (1 сентября) по адресу: 390000, Рязань, улица Павлова, дом №12.
Если страхователь откажется от замены страховщика, то договор будет расторгнут с частичным возвратом денег.
Если в течение 45 дней клиенты не напишут отказ от замены страховщика, то договор ОСАГО будет передан компании «Опора».
«Основным видом деятельности страховой компании „Опора“ является осуществление всех видов страхования, в том числе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, перестрахования, сострахования. Финансовое положение компании удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств», — говорится в обращении.
Напомним, у рязанской страховой компании «Страж»
Ранее по решению