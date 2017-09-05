Из-за провала асфальта на улице Чкалова образовалась крупная пробка

Провал на улице Чкалова огородили дорожными конусами. Об этом сообщается на
Асфальт на проезжей части улицы Чкалова в районе дома №9
Как сообщили в мэрии, специалисты выясняют причины произошедшего и реальные сроки ликвидации последствий. Информация об эьтом появится позже.
В настоящее время движение транспорта по улице Чкалова в обоих направления затруднено.
Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», затор на данном участке образовался от перекрестка с улицей Весенней до пересечения с Первомайским проспектом.