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17:53, 5 сентября 2017 611
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Из-за провала асфальта на улице Чкалова образовалась крупная пробка

Из-за провала асфальта на улице Чкалова образовалась крупная пробка

Провал на улице Чкалова огородили дорожными конусами. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Асфальт на проезжей части улицы Чкалова в районе дома №9 провалился во вторник, 5 сентября.

Как сообщили в мэрии, специалисты выясняют причины произошедшего и реальные сроки ликвидации последствий. Информация об эьтом появится позже.

В настоящее время движение транспорта по улице Чкалова в обоих направления затруднено.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», затор на данном участке образовался от перекрестка с улицей Весенней до пересечения с Первомайским проспектом.


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