ОНФ и журналисты убедились в недоступности Московского района для колясочников. Видео

Активисты рязанского ОНФ убедились в недоступности Московского района для маломобильных граждан. Во вторник, 5 сентября, организация вместе с журналистами провела рейд по улице Костычева по обращению Любови Байшевой, которая растит десятилетнюю дочь с редким регрессирующим заболеванием.

Доступность учреждений, а также самих дворов и тротуаров проверил член «фронта» — колясочник Роман Башлыков. Он указал на разбитые дорожки, почти повсеместное отсутствие съездов, подтвердил, что передвигаться по пандусу у подъезда, где живет семья, опасно: «Это просто железяка, ее в чермет надо». Конструкция не отвечает нормативам ни по углу наклона, ни по размерам — коляска не вписалась.

Нет подъездов к почте, магазинам. У аптеки недавно установили кнопку вызова продавца, но тротуар отделен от нее бордюром выше десяти сантиметров. Нормальный пандус обнаружили у корпуса детской поликлиники №6, в другом же у одного из входов пандус слишком крутой, у второго его нет вовсе.

В мае 2017 года женщина провела этим же маршрутом чиновников мэрии и прокуратуры. Первые обещали все исправить, но по факту ничего не сделали, заявила она. По словам Байшевой, для выхода из дома ей с дочкой и 40-килограммовой специальной коляской требуются двое взрослых, но найти их удается не всегда. «Когда нет возможности, ребенок сидит закрытый совсем, потому что я одна ее вывезти не могу», — добавила рязанка. Ситуация усугубляется зимой: снег и лед никто не чистит, контролирующие органы на жалобы не реагируют.

ОНФ обратится в мэрию, приложив фотографии. Также все проверенные объекты внесут в «реестр недоступной среды», который организация составляет с августа. К началу зимы его планируют передать властям, чтобы со следующего года началась системная работа.