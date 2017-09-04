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14:53, 4 сентября 2017 181

Сотрудники «Рязаньэнерго» рассказали школьникам об экономии электричества

Сотрудники «Рязаньэнерго» рассказали школьникам об экономии электричества

Мероприятие под названием «Энергия для жизни» провели для старшеклассников в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» совместно с рязанским Центром экологических проектов и Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького в День знаний.

Каждый может внести посильный вклад в дело сохранения природных ресурсов, соблюдая несложные правила: заменять устаревшие лампочки, выключать электроприборы из розетки, не оставлять свет в пустой комнате, закрывать окна при включенном вентиляторе или кондиционере, при выборе бытовой техники отдавать предпочтение той, что соответствует наивысшему классу энергосбережения. Эти и другие способы экономии электроэнергии сотрудники «Рязаньэнерго» донесли до подростков, продемонстрировав тематические ролики и памятки.

Также сотрудники филиала подчеркнули, что электрическая энергия может нанести непоправимый вред здоровью или оборвать жизнь, если не соблюдать элементарные меры предосторожности. Энергетики разъяснили школьникам правила поведения вблизи энергообъектов, показав фильм «Когда электричество бывает опасным».

Энергетики разъяснили школьникам правила поведения вблизи энергообъектов и показали фильм «Когда электричество бывает опасным»

Представители Центра экологических проектов, в свою очередь, рассказали ребятам об опасности неправильной утилизации отработавших свой срок батареек и провели обучающие игры на эту тему.

«Рязаньэнерго» активно поддерживает инициативу Минэнерго России по воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к энергоресурсам и окружающей среде, участвуя в мероприятиях для детей и подростков в рамках Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче и объявленного в России Года экологии. В следующий раз практические советы юным рязанцам энергетики дадут на городском празднике, который пройдет в рамках Фестиваля в сентябре.


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