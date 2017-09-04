Активисты ОНФ взяли на контроль сохранение гребной базы в Спасском районе

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области взяли на контроль вопрос сохранения гребной базы «Олимп» в Спасском районе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Родители юных спортсменов, а также тренерский состав и именитый спортсмены обратились в региональное отделение ОНФ для обсуждения вопроса о закрытии базы. В 2017 году собственник «Олимпа» перед началом сезона публично объявил о продаже базы и невозможности работы летнего лагеря на ее территории.

«Прошедший летний тренировочный сезон оказался самым тяжелым из-за переноса занятий и разделения учащихся по возрастным категориям. Альтернативная площадка на озере в селе Шумашь значительно уступает базе в Спасске — и с точки зрения акватории, и с точки зрения инфраструктуры. Юные спортсмены были вынуждены приезжать на тренировки из города. Говорить о полноценном тренировочном процессе в таких условиях нельзя», — заявил на круглом столе заслуженный тренер России Владимир Тебенихин.

Его поддержал мастер спорта международного класса, член сборной России, финалист Олимпиады 2016 года Евгений Луканцов.

«Рязанские гребцы ежегодно завоевывают награды на соревнованиях самого высокого уровня. Но постоянно демонстрировать высокий уровень невозможно без полноценной базы. Если мы хотим, чтобы дети приходили в спорт и вырастали в чемпионов — для этого должны быть созданы условия», — подчеркнул он.

Круглый стол посетили председатель правительства Рязанской области Елена Буняшина и министра молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова. Они сообщили, что в проекте регионального бюджета на 2018 года будет предложено выделить средства на выкуп базы, ее реконструкцию и дальнейшее содержание. По словам чиновников, будет сделано все возможное, чтобы не только сохранить базу, но и привести ее к современным требованиям.

Как сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутата Госдумы, Герой России Андрей Красов, общественники берут эту ситуацию под свой контроль.

«Мы поддерживаем спортивную общественность и намерены добиваться сохранения базы. Эту точку зрения мы довели до представителей власти. Необходимо проследить, чтобы планы превратились в реальные дела. Наша позиция однозначна: база „Олимп“ должна быть сохранена как объект спортивной инфраструктуры региона», — заявил Красов.

Справка

На базе «Олимп», располагающей необходимой инфраструктурой, с 1970-х гг. проводилась подготовка спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ. Там также проводились соревнования различного уровня: от региональных до всероссийских. В среднем здесь ежегодно отдыхали и тренировались более 120 спортсменов в одну летнюю смену и до 75 человек зимой. В основном это спортсмены детско-юношеской спортшколы «Олимпиец». Более 150 выпускников школы стали победителями и призерами первенств СССР, России, Европы и мира. Опытные наставники «Олимпийца» постоянно входят в число лучших тренеров Рязанской области. По итогам 2016 годп в список кандидатов в сборную команду России вошли восемь воспитанников спортшколы.