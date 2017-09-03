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18:34, 3 сентября 2017 2 520
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На рязанском фестивале «За Окой пасутся КО…» устроили «Молочный забег» и дефиле коров. Фото

На рязанском фестивале «За Окой пасутся КО…» устроили «Молочный забег» и дефиле коров. Фото

На фестивале «За Окой пасутся КО…» устроили «Молочный забег» и дефиле коров. Он прошел в субботу, 2 сентября, в дубовой роще около села Коростово Рязанского района, сообщил сайт правительства региона.

Традиционное дефиле коров в этот раз посвятили Году экологии. Гости выбрали самое лучшее украшение для коровы, сделанное из доступных природных материалов. Также состоялся очередной «Молочный забег» на дистанцию 250 метров с препятствиями. Настроение гостям праздника создавала кавер-группа Hot Stuff.

Кроме того, гостей фестиваля ждала ярмарка, на которой представили продукцию крупных предприятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров, а также владельцев личных подсобных хозяйств. Одной из главных площадок стала «Молочная биржа», где рязанские производители представили новинки и продукцию, уже завоевавшую признание потребителей.

Кроме того, на площадке «Молочная деревня» детям и взрослым предложили принять участие в ремесленных мастер-классах и интерактивных играх. Впервые на фестивале выступил Рязанский областной театр кукол, который представил спектакль «Волк и семеро козлят».

Фото из группы фестиваля «За Окой пасутся КО…»


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