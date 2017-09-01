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17:05, 1 сентября 2017 588
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Обманутые рязанские дольщики сами достроят многоэтажку на Садовой 3

Обманутые рязанские дольщики сами достроят многоэтажку на Садовой

Дольщики компании «Монолит» сами достроят 22-этажку на Садовой улице. Решение о самостоятельном финансировании оставшихся работ они приняли на общем собрании, рассказал глава рязанского минстроя Вячеслав Меньшов «Рязанским ведомостям». По его словам, требуется 2 млн рублей.

«Монолит» должен был сдать здание в 2010 году. Министр оценил готовность объекта в 95%. «В настоящее время выполняются отделочные работы в местах общего пользования, частичные сантехнические работы, монтаж лифта», — рассказал он.

На обманувшего дольщиков застройщика подали заявление в полицию, добавил Меньшов.


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