Обманутые рязанские дольщики сами достроят многоэтажку на Садовой

Дольщики компании «Монолит» сами достроят 22-этажку на Садовой улице. Решение о самостоятельном финансировании оставшихся работ они приняли на общем собрании, рассказал глава рязанского минстроя Вячеслав Меньшов «Рязанским ведомостям». По его словам, требуется 2 млн рублей.
«Монолит» должен был сдать здание в 2010 году. Министр оценил готовность объекта в 95%. «В настоящее время выполняются отделочные работы в местах общего пользования, частичные сантехнические работы, монтаж лифта», — рассказал он.
На обманувшего дольщиков застройщика подали заявление в полицию, добавил Меньшов.