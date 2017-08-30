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19:33, 30 августа 2017 187
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Перед новым учебным годом в Рязани проверили библиотеки и музыкальные школы

Перед новым учебным годом в Рязани проверили библиотеки и музыкальные школы

Фото: Администрация Рязани

Перед новым учебным годом в Рязани проверили библиотеки, музыкальные школы и музеи. Об этом в среду, 30 августа, сообщил сайт администрации города.

Комиссия управления культуры вместе с представителями МЧС, МВД и ФСБ побывали в 12 учреждения дополнительного образования (музыкальных школах, школах искусств и художественной школе), 25 библиотеках, трех музеях и четырех культурно-досуговых учреждениях. Специалисты оценивали их материально-техническое состояние, безопасность и защищенность от террористических угроз.

Как показала проверка, все учреждения готовы к началу нового учебного года.


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