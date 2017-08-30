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21:54, 30 августа 2017 647
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Федеральное СМИ оценило коллаж рязанца о Навальном

Федеральное СМИ оценило коллаж рязанца о Навальном

Фотоколлаж редактора RZN.info Ивана Артеменко попал в подборку федерального СМИ. Рязанец «поместил» поедающего доширак оппозиционера Алексея Навального на «Железный трон» из сериала «Игра престолов» и разместил в паблике «Лентач», где проходил конкурс «фотожаб».

Коллаж попал в список лучших, а затем в новость на портале «Медуза». По словам автора, на создание ушло пять минут в браузерном фоторедакторе.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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