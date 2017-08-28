В школы Рязанской области пойдут более 12 тысяч первоклассников

В школы Рязанской области в этом году пойдут более 12 тысяч первоклассников. Это на 358 человек больше, чем в 2016 году,
Сократилось число школ, работающих в две смены: сейчас их 23. Рязанская область второй год подряд участвует в приоритетном федеральном проекте «Создание современной образовательной среды для школьников», чтобы обеспечить работу школ в одну смену и перевести учеников из зданий с износом более 50%. Так, в рамках проекта создали 4 547 новых мест, в том числе в этом году — 1 722. В ближайшее время в эксплуатацию введут две новых школы в Рязани на 1 100 мест и в селе Ильинка Скопинского района на 132 места.
В более чем 200 школах провели капитальный и текущий ремонт, в том числе в рамках реализации федеральных проектов «Детский спорт» и «Доступная среда». Отмечается, что это позволило улучшить условия для занятий физкультурой в сельских школах. За счет внебюджетных средств реконструировали Мосоловскую школу Шиловского района на 160 мест.
В этом году в областном бюджете предусмотрели деньги на повышение зарплаты работникам образования которое ведется в соответствии с утвержденными «дорожными картами».