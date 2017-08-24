Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото

Президент России Владимир Путин оставил автограф рязанскому кожзаводу. Он расписался на специально приготовленной для этого коже во время визита на предприятие в четверг, 24 августа. Также по предложению главы государства свои подписи оставили врио губернатора Николай Любимов и работники завода, встречавшие его в отделочном цехе.
После ухода Путина сотрудники сфотографировались с автографом. В беседе с корреспондентом RZN.info они предположили, что кожу передадут в местный музей.
Завод делегировал для беседы с президентом десять человек — представителей разных подразделений, выразивших желание пообщаться. Разговор получился коротким. Владимир Путин признался, что ему понравилось предприятие, оценил его масштабы, и спросил, нравится ли оно сотрудникам. Те ответили утвердительно.
Также президент поинтересовался у председателя совета директоров «Русской кожи» Игоря Сурина индексацией зарплат, средним возрастом работников и социальным пакетом. После заводчане заявили RZN.info, что ответы руководителя были правдивы. Так, за прошлый год зарплату подняли на восемь процентов, в первом квартале текущего — еще на четыре.