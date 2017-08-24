На улице Островского в Рязани провалился асфальт. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
На улице Островского в Рязани провалился асфальт. Фотографию в четверг, 24 августа, опубликовали в группе «Новости Рязани «ВКонтакте».
Яма образовалась на дороге неподалеку от военкомата. Ее не огородили.
Отметим, что это уже не первый случай провала дорожного покрытия в Рязани в 2017 году. Так, в мае подобный инцидент произошел на улице Новой. Позже на Кремлевском валу в Рязани образовался уже четвертый по счету провал в асфальте. 3 июля, на улице Соборной провалился тротуар, а 4 июля, в центре Рязани — около цирка. 6 июля яма образовалась на улице Горького, 20 июля — на улице Павлова, 2 августа — на Новой, а также на площади Ленина. Кроме того, на Куйбышевском шоссе в провалившийся асфальт попала легковушка. В начале августа ушел под землю асфальт на улице Новаторов. Яму в дорожном полотне на пересечении улиц Электрозаводской и Урицкого обнаружили 15 августа.