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15:24, 24 августа 2017 536
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На улице Островского в Рязани провалился асфальт. Фото

На улице Островского в Рязани провалился асфальт. Фото

На улице Островского в Рязани провалился асфальт. Фотографию в четверг, 24 августа, опубликовали в группе «Новости Рязани «ВКонтакте».

Яма образовалась на дороге неподалеку от военкомата. Ее не огородили.

Отметим, что это уже не первый случай провала дорожного покрытия в Рязани в 2017 году. Так, в мае подобный инцидент произошел на улице Новой. Позже на Кремлевском валу в Рязани образовался уже четвертый по счету провал в асфальте. 3 июля, на улице Соборной провалился тротуар, а 4 июля, в центре Рязани — около цирка. 6 июля яма образовалась на улице Горького, 20 июля — на улице Павлова, 2 августа — на Новой, а также на площади Ленина. Кроме того, на Куйбышевском шоссе в провалившийся асфальт попала легковушка. В начале августа ушел под землю асфальт на улице Новаторов. Яму в дорожном полотне на пересечении улиц Электрозаводской и Урицкого обнаружили 15 августа.


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