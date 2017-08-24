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16:40, 24 августа 2017 545
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Федеральные министры дали старт производству в Рязани овечьего меха из Австралии. Фото

Федеральные министры дали старт производству в Рязани овечьего меха из Австралии. Фото

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Федеральные министры торжественно запустили новое производство на рязанском кожзаводе. Церемонию приурочили к визиту в городу Владимира Путина в четверг, 24 августа.

Символическую красную кнопку нажали вице-премьер Аркадий Дворкович, министры промышленности Денис Мантуров и финансов Антон Силуанов, а также врио губернатора Николай Любимов и президент ФПК «Инвест», которой принадлежит «Русская кожа», Игорь Коськин.

Ранее предприятие не занималось овчиной. Основной продукцией новых цехов станет мех для обуви. Также предприятие будет выпускать мех для других целей, включая шлифовку машин на заводах «АвтоВАЗа», мех вместе с кожей и отдельно кожу овец. На данный момент установлена часть оборудования, постепенно производство расширится.

Инвестиции в проект составили 190 млн рублей.

Сырье планируют закупать в основном в Австралии и Новой Зеландии. «Русская кожа» рассчитывает, что в будущем овчина необходимого качества и объема появится и в России.

Дворкович пожелал сотрудникам «трудиться с удовольствием, но, конечно, и за зарплату тоже». «Производство максимально, насколько это возможно, экологически чистое, с замкнутым циклом воды. Это, мне кажется, дает надежду на то, что и здоровье у вас будет крепкое», — добавил он. Силуанов пожелал высокопроизводительных рабочих мест и «не забывать о налогах». Мантуров поздравил предприятие с запуском нового направления в короткие сроки и выразил уверенность, что оно не остановит на этом развитие в разных секторах кожевенной промышленности.

Любимов и Коськин поблагодарили федеральные власти за помощь, без которой новое производство могло не появиться. Мантуров назвал получаемые «Русской кожей» меры поддержки беспрецедентными.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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