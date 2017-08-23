Следователи выкопали в поле тело пропавшего касимовца

Следователи нашли тело пропавшего касимовца, которое было закопанным в поле. Об этом сообщила
В начале мая 2017 года в правоохранительные органы обратились родственники 56-летнего жителя села Ермолово Касимовского района и сообщили, что он пропал. Вскоре следком возбудил уголовное дело по признакам убийства. Проводились следственные действия и поисковые мероприятия.
Правоохранители установили, что к исчезновению мужчины причастны двое местных жителей, которые накануне распивали с ним алкоголь. По их словам, они закопали труп мужчины в после рядом с селом Большой Кусмор. Около недели следователи и криминалисты искали точное место захоронения.
В настоящее время проводятся следственные действия, с ходе которых установят обстоятельства пропажи мужчины и точной причины его смерти. Расследование дела продолжается.