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16:26, 23 августа 2017 983
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Следователи выкопали в поле тело пропавшего касимовца

Следователи выкопали в поле тело пропавшего касимовца

Фото: Pixabay.com

Следователи нашли тело пропавшего касимовца, которое было закопанным в поле. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В начале мая 2017 года в правоохранительные органы обратились родственники 56-летнего жителя села Ермолово Касимовского района и сообщили, что он пропал. Вскоре следком возбудил уголовное дело по признакам убийства. Проводились следственные действия и поисковые мероприятия.

Правоохранители установили, что к исчезновению мужчины причастны двое местных жителей, которые накануне распивали с ним алкоголь. По их словам, они закопали труп мужчины в после рядом с селом Большой Кусмор. Около недели следователи и криминалисты искали точное место захоронения.

В настоящее время проводятся следственные действия, с ходе которых установят обстоятельства пропажи мужчины и точной причины его смерти. Расследование дела продолжается.


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История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

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