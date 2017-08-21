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9:22, 21 августа 2017 563
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Тульский губернатор занял третью строчку в рейтинге возможных преемников Путина

Тульский губернатор занял третью строчку в рейтинге возможных преемников Путина

Фонд «Петербургская политика» составил список наиболее вероятных преемников Владимира Путина.

Эксперты использовали пять критериев — публичность, ожидания, активность, неконфликтность и «слабость субъективности». Каждый из них оценивался по пятибалльной шкале.

Первую строчку занял премьер-министр Дмитрий Медведев, набравший 21 балл. Следом идет мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов), на третьей позиции — губернатор Тульской области Алексей Дюмин (18 баллов).

В список также попали председатель Госдумы Вячеслав Володин (9-я строчка), глава Чечни Рамзан Кадыров (14-я строчка) и основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный (18-я строчка).

Создатели рейтинга отмечают, что понятие «преемники» понимается ими как фигура речи, означающая высший ранг присутствия в ближайшем кадровом резерве. «Мы не указываем конкретную будущую должность „преемника“. Прошлый опыт показывает, что здесь возможны варианты — выдвижение в президенты, премьеры, вице-премьеры», — отмечают составители списка.

С полным списком можно ознакомится на сайте.


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История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

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