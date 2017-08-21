Тульский губернатор занял третью строчку в рейтинге возможных преемников Путина

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Эксперты использовали пять критериев — публичность, ожидания, активность, неконфликтность и «слабость субъективности». Каждый из них оценивался по пятибалльной шкале.
Первую строчку занял премьер-министр Дмитрий Медведев, набравший 21 балл. Следом идет мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов), на третьей позиции — губернатор Тульской области Алексей Дюмин (18 баллов).
В список также попали председатель Госдумы Вячеслав Володин (9-я строчка), глава Чечни Рамзан Кадыров (14-я строчка) и основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный (18-я строчка).
Создатели рейтинга отмечают, что понятие «преемники» понимается ими как фигура речи, означающая высший ранг присутствия в ближайшем кадровом резерве. «Мы не указываем конкретную будущую должность „преемника“. Прошлый опыт показывает, что здесь возможны варианты — выдвижение в президенты, премьеры, вице-премьеры», — отмечают составители списка.
С полным списком можно ознакомится на