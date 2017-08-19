Путину направили предложение о переносе столицы за Урал

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил Владимиру Путину перенести столицу России за Урал. Такую инициативу содержит проект «Доктрины размосквичивания», который Крупнов направил на днях президенту, передает «
По словам Крупнова, Россия «гиперцентрализирована», потому что Московская область вобрала в себя «практически пятую часть всего российского населения». При этом национальное развитие сосредоточено на 15-25 мегаполисах, в которых проживает «уже более половины» всех граждан.
По мнению общественного деятеля, из-за продолжающейся миграции внутри страны Россия может потерять свои геополитические преимущества и утратить суверенитет над удаленными от больших городов территориями.
«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания. Мы сегодня на 1/7 части мировой суши живем в 7-10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы», — написано в проекте «доктрины».
Согласно письму, решить эту проблему может перенос столицы за Урал. Транспортную связь малых городов должны обеспечить полная авиатизация и восстановление судоходности рек.
Кроме того, Крупнов утверждает, что в стране необходимо отказаться от мегаполисной застройки в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной. Это поможет «русским заново осваивать свои бескрайние пространства, свою собственную землю, и будет способствовать уходу от принудительной малодетности и восстановлению демографического роста».
Также он предложил государству выделять каждой многодетной семье по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток и оборудованной всей необходимой инфраструктурой.