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11:22, 19 августа 2017 631
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Путину направили предложение о переносе столицы за Урал

Путину направили предложение о переносе столицы за Урал

Фото: Pixabay.com

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил Владимиру Путину перенести столицу России за Урал. Такую инициативу содержит проект «Доктрины размосквичивания», который Крупнов направил на днях президенту, передает «RT на русском».

По словам Крупнова, Россия «гиперцентрализирована», потому что Московская область вобрала в себя «практически пятую часть всего российского населения». При этом национальное развитие сосредоточено на 15-25 мегаполисах, в которых проживает «уже более половины» всех граждан.

По мнению общественного деятеля, из-за продолжающейся миграции внутри страны Россия может потерять свои геополитические преимущества и утратить суверенитет над удаленными от больших городов территориями.

«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания. Мы сегодня на 1/7 части мировой суши живем в 7-10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы», — написано в проекте «доктрины».

Согласно письму, решить эту проблему может перенос столицы за Урал. Транспортную связь малых городов должны обеспечить полная авиатизация и восстановление судоходности рек.

Кроме того, Крупнов утверждает, что в стране необходимо отказаться от мегаполисной застройки в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной. Это поможет «русским заново осваивать свои бескрайние пространства, свою собственную землю, и будет способствовать уходу от принудительной малодетности и восстановлению демографического роста».

Также он предложил государству выделять каждой многодетной семье по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток и оборудованной всей необходимой инфраструктурой.


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