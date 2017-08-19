Моряки крейсера «Рязань» подарили региону макет субмарины. Фото

Моряки крейсера «Рязань» подарили региону масштабный макет субмарины. Об этом пишет ИД «
В пятницу, 18 августа, моряки атомного подводного крейсера встретились с Николаем Любимовым.
«Для нас большая честь принимать вас в Рязанской области. Надеюсь, что наша дружба будет продолжаться всегда», — сказал глава региона.
Командир субмарины, капитан первого ранга Игорь Ежов отметил, что в феврале 2018 года исполняется 20 лет со дня присвоения крейсеру «К-44» наименования «Рязань». Он пригласил представителей Рязанской области посетить места базирования крейсера.
Морякам вручили юбилейные памятные медали «80 лет Рязанской области». Экипаж передал ответный сувенир — масштабный макет АПК «Рязань».
Напомним, утром в пятницу, 18 августа, моряки
Фото ИД «